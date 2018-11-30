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شوقي غريب: تجربتي مع المنتخب الأول كانت "على الطاير".. و"كوبر" ظلم علي غزال

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
شوقي غريب: تجربتي مع المنتخب الأول كانت على الطاير.. وكوبر ظلم علي غزال
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ريهام عبدالمحسن
 
قارن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بين تجربته مع المنتخب الأول وتجربتي كلا من هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السابق وخافير أجيري المدير الفني للمنتخب الحالي.

وقال غريب في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"تجربتي مع المنتخب الأول كانت "على الطاير" وعلي غزال تعرض للظلم وحصل على حقه الآن".

وأضاف :"واجهت تونس والسنغال في 6 أيام، في حين واجه كلا من كوبر وأجيري تونس مرتين خلال عام".

واختتم غريب تصريحاته قائلاً :"لم أجد صعوبة في ضم رمضان صبحي للمنتخب، حيث خاض معه أمم أفريقيا وكأس العالم للشباب".
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