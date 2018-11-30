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استشاري تعديل سلوك: التنمر مثل الاكتئاب يؤدي للانتحار

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:55 ص
استشاري تعديل سلوك: التنمر مثل الاكتئاب يؤدي للانتحار
انتحار - ارشيفية
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة شيماء طايل، استشاري تعديل السلوك، إن التنمر بدأ يزيد بشكل طبيعي في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن التنمر شكل من أشكال العنف والإيذاء، والأطفال نفسيتهم أصبحت غير متقبلة لذلك.

وأضافت "طايل"، في مداخلة مع برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أن التنمر شبيه بالاكتئاب ويؤدي إلى الانتحار، ويجعل الطفل ينسحب ويبعد عن المجتمع.

وتابعت استشاري تعديل السلوك، أنه لا يصلح للمدرس أن يتنمر بالطلبة، والعملية التعليمية تسمى التربية والتعليم، وليس التعليم فقط.
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