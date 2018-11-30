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فاروق جعفر: الزمالك أفضل فريق في مصر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
فاروق جعفر: الزمالك أفضل فريق في مصر
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الفجر الرياضي
 
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأبيض أفضل فريق في الدوري المصري.

وقال جعفر خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"، إن ثبات التشكيل ساعد في الأداء المميز الذي ظهر فيها الزمالك حتي الأن.

وأكد نجم الزمالك السابق:"أننا لن نقدر أن نحكم على لاعب دون أن يظهر مع الفريق، مؤكدًا أن الغيابات لن تؤثر بشكل كبير على الزمالك، بعكس بعض الفرق التي تعاني من تاثير الأداء في حال غياب عنصر من العناصر الاساسية".

واختتم: "الزمالك وبيراميدز أفضل فريقين في بطولة الدوري المصري حتي الآن، بسبب ثبات التشكيل".

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