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المصري يحسم مصير إسلام عيسي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:07 ص
المصري يحسم مصير إسلام عيسي
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الفجر الرياضي
 
أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي، أنه لا توجد نيه لرحيل إسلام عيسي في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"،"إسلام عيسي لن يرحل عن الفريق في الوقت الحالي، نظرًا لحاجة الفريق لجهودها في الفترة الماضية".

وأكد رئيس المصري:"أنه سيتم توفير كل ما يحتاجه مصطفي يونس مع الفريق، من أجل الخروج من الأزمة التي يمر به الفريق".

وأضاف حلبية:" أن هناك نية للتعاقد مع لاعبين أفارقة على مستوي فني عالي للغاية".

وأشار إلي أن:"برزنتيشن ومحمد كامل لهم الفضل فيما وصل إليه المصري في الأربع المواسم الماضية".
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