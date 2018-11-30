ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع "جوزيه" والإعلان الرسمي خلال ساعات

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:56 ص
عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع جوزيه والإعلان الرسمي خلال ساعات
طباعة
علي نبوي
 
أتم النادي الأهلي اتفاقه مع المدرب الأورجوياني جوزيه دانيال كارينيرو لتولي مدرب النصر السعودي السابق لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وسيتولى كارينيو مهمة القيادة الفنية للأهلي لمدة موسم ونصف، حيث من المنتظر أن يعلن رسميا الاثنين المقبل
.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر الجمعة الماضية إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه كمدير فني للفريق الأول بعد الخروج من البطولة العربية.
المزيد عن: مجلس ادارة الاهلي جوزيه مدرب الأهلي جوزيه الأهلي أخبار الأهلي اليوم أخبار الأهلي أبراج المنصورة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 2:30:03 AM