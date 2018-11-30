عاجل.. المصري يطلب التعاقد مع مدافع الأهلي

دخل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبيه، في مفاوضات رسمية مع محمد حسين عضل مدافع فريق النادي الأهلي للشباب والمعار إلى صفوف الانتاج الحربي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأشار مصدر لـ "الفجر الرياضي" أن عضل، تلقى بالفعل اتصالات من جانب الفريق البورسعيدي، تمهيدًا لضمه على سبيل الإعارة لمدة عامين أو التعاقد معه بصفه نهائية خلال المرحلة المقبلة".





وتابع المصدر، "أن اللاعب ينتظر عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لتحديد موقفه سواء بالعودة لفريقه أو الاستمرار بالإعارة".





وكان اللاعب انتقل إلى صفوف الانتاج الحربي، بداية العام الجاري لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة.



