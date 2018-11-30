ممثلة شهيرة تعرض صور زيها الفاضح بمهرجان القاهرة السينمائي

وتصدرت رانيا يوسف ترند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الإطلالة المثيرة الذي ظهرت بها على ريد كاربتمهرجان القاهرة السينمائي.





واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، فعالياته بالأمس حيث أقيمت في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم.







