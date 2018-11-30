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ممثلة شهيرة تعرض صور زيها الفاضح بمهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
ممثلة شهيرة تعرض صور زيها الفاضح بمهرجان القاهرة السينمائي
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عددًا من صور إطلالتها المثيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام". 

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

ومن أبرز التعليقات الساخرة من الفستان" هيا نسيت تلبس البنطلون"، وعلق آخر "هيا فاكر نفسها راحية مراسي"، فيما علق ثالث: ""دوشة العيال خليتها تنسى تكمل لبسها"

وتصدرت رانيا يوسف ترند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الإطلالة المثيرة الذي ظهرت بها على ريد كاربتمهرجان القاهرة السينمائي.

واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، فعالياته بالأمس حيث أقيمت في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم.


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