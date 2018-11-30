ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد الكرة يتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي تدعي انتمائها للمنتخب

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
اتحاد الكرة يتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي تدعي انتمائها للمنتخب
طباعة
محمد الصو
 
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه ليس لديه أي صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا ) بخلاف EFA.eg، وأن أي صفحات تدعي أنها ناطقة بلسان المنتخب الوطني هي في الحقيقة ليست لها علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى ولو حصلت على علامة التوثيق دون وجه حق.

وقرر مسؤولو الاتحاد اتخاذ كافة سبل الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات التي تسئ إلى الرياضة ورموزها وتتعارض مع مبادئ الاتحاد الراسخة وفي مقدمتها احترام الرموز الرياضية ووحدته، وتدعي الانتماء للمنتخب الوطني واتحاد كرة القدم دون سند من الحقيقة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 2:30:03 AM