اتحاد الكرة يتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي تدعي انتمائها للمنتخب

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه ليس لديه أي صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا ) بخلاف EFA.eg، وأن أي صفحات تدعي أنها ناطقة بلسان المنتخب الوطني هي في الحقيقة ليست لها علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى ولو حصلت على علامة التوثيق دون وجه حق.





وقرر مسؤولو الاتحاد اتخاذ كافة سبل الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات التي تسئ إلى الرياضة ورموزها وتتعارض مع مبادئ الاتحاد الراسخة وفي مقدمتها احترام الرموز الرياضية ووحدته، وتدعي الانتماء للمنتخب الوطني واتحاد كرة القدم دون سند من الحقيقة.



