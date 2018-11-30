أستاذ طرق: "55 مليار جنيه ديون على السكة الحديد"



وأوضح "مهدي"، في لقاء مع برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أنه لم يتم تطوير السكة الحديد خلال الأيام الماضية، واجمالي العاملين فيها 78 ألف شخص، ويحصلون على رواتب تصل إلى 3 مليار و200 مليون جنيها وإجمالي ما تدخله من نقل البضائع والركاب 3 مليار.



وأشار إلى أن السكة الحديد أصبحت مديونة للدولة بـ55 مليار جنيه، مشددا على أن المشكلة متوارثة ولا نلقي باللوم على القائمين حاليا.

قال حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مرفق السكة الحديد اندثر من مصر، وكنا رقم 2 على مستوى العالم، وأصبحنا رقم 78، وعلى شفا الانهيار.