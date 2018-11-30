رسميا.. مصطفى يونس مديرا فنيا للمصري خلفا لميمي عبدالرازق

كشف سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفًا لميمي عبد الرازق الذي قدم استقالته.





وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"، إن تم تعيين مصطفي يونس مدير فني للمصري، مؤكدًا أن مجلس الإدارة قرر إعطاها الفرصة مع الفريق.





وأكد رئيس المصري، "أنه يوافق على استمرار مصطفي يونس في عمله الإعلامي مادام غير مؤثر مع الفريق".





وأضاف:" مصطفي يونس يمتلك جرها كبيرة بعد جلوس عدد كبير من نجوم الفريق على دكه البدلاء في مباراة اليوم".





واختتم:" من المفترض أن يصل المدرب البرازيلي غدًا، ولكن تم توقف المفاوضات معه بعد ظهور الفريق بهذا الحماس مع مصطفي يونس".



