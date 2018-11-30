الاتحاد السكندري يعلن جاهزية خالد قمر لمواجهة الزمالك

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن مشاركة ثنائي الفريق المعار من نادي الزمالك، رزاق سيسيه وأحمد داودا في مباراة اليوم، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأبطال.





وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"، إن خالد قمر مهاجم الفريق جاهز لمباراة الزمالك، وأن الإصابة لم تؤثر على المشاركته غدًا.





وأكد رئيس الاتحاد:"بالتاكيد سيكون هناك صفقات من الأهلي والزمالك في يناير المقبل".