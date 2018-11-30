ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم الإنتاج الحربي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:24 ص
عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم الإنتاج الحربي
طباعة
الفجر الرياضي
 
اقترب مسؤولو الأهلي من التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأنهت إدارة الأهلي اتفاقها مع إدارة الإنتاج الحربي على ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم، ويتبقى فقط التوقيع على العقود بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن محمود حمادة يعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط ببطولة الدوري العام هذا الموسم، وهو ما لفت إليه أنظار كبرى الفرق المصرية.
المزيد عن: محمود حمادة الأهلي الإنتاج الحربي الأهلي والإنتاج الحربي الأهلي اليوم الأهلي أخبار الأهلي اليوم أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 2:30:03 AM