عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم الإنتاج الحربي

اقترب مسؤولو الأهلي من التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأنهت إدارة الأهلي اتفاقها مع إدارة الإنتاج الحربي على ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم، ويتبقى فقط التوقيع على العقود بشكل رسمي.





الجدير بالذكر أن محمود حمادة يعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط ببطولة الدوري العام هذا الموسم، وهو ما لفت إليه أنظار كبرى الفرق المصرية.