ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نائب يُعد مشروع قانون لتحصيل الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:36 ص
نائب يُعد مشروع قانون لتحصيل الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
النائب أمين مسعود
طباعة
نعيم يوسف
 
أعلن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون لكي يدفع من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلانات، ضرائب للدولة.

وأوضح "مسعود"، في مداخلة مع برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة LTC الفضائية: "لازم يكون عندنا ثقافة دفع الضرائب للدولة.. كل واحد بيشتغل ويكسب يدفع ضرائب"، لافتا إلى أن المعاملات على وسائل التواصل الاجتماعي تدر ربحا.

وأشار النائب البرلماني إلى أنه سينتهي من إعداد القانون ويقدمه للمجلس قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
المزيد عن: ضرائب توك شو النائب أمين مسعود التواصل الاجتماعي أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 6:50:01 AM