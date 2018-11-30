نائب يُعد مشروع قانون لتحصيل الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:36 صنعيم يوسف
أعلن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون لكي يدفع من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلانات، ضرائب للدولة.
وأوضح "مسعود"، في مداخلة مع برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة LTC الفضائية: "لازم يكون عندنا ثقافة دفع الضرائب للدولة.. كل واحد بيشتغل ويكسب يدفع ضرائب"، لافتا إلى أن المعاملات على وسائل التواصل الاجتماعي تدر ربحا.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه سينتهي من إعداد القانون ويقدمه للمجلس قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح "مسعود"، في مداخلة مع برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة LTC الفضائية: "لازم يكون عندنا ثقافة دفع الضرائب للدولة.. كل واحد بيشتغل ويكسب يدفع ضرائب"، لافتا إلى أن المعاملات على وسائل التواصل الاجتماعي تدر ربحا.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه سينتهي من إعداد القانون ويقدمه للمجلس قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
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