بمقاعد بها سماعات وشواحن للهاتف المحمول.. الأوتوبيس الذكي يظهر في شوارع القاهرة

ظهرت في شوارع القاهرة والجيزة خدمة جديدة لحل مشكلة أزمة المواصلات في الصباح والازدحام المروري الذي يحدث في الشارع سواء لمن يذهب للعمل أو لقضاء حاجته، حيث تم إطلاق أتوبيسات حديثة مطورة ومريحة تحتوي على أجهزة لشحن الهاتف المحمول وتضيف للمقعد سماعات الأذن، حيث انك يمكنك من خلال تطبيق تقوم بتنزيله على الهاتف المحمول معرفة مواعيد الأتوبيس وخط سيرة واقرب مكان لك يمكنك من خلاله استقلال الأتوبيس.





الأتوبيس الذكي تم طرحه بعدد قليل منذ حوالي عام، وتم تعميمية على اغلب شوارع القاهرة والجيزة، فيوفر لكبار السن مقاعد مناسبة كما يتاح مقاعد مخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ومصعد خاص لهم حيث يمكن تسهيل ركوب ذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة وأمان حيث يمكن تخفيض المصعد من ارتفاعه للمساعدة على الصعود دون تعب، كما أن الأتوبيس مكيف يوجد به إذاعة داخلية للترفيه على الركاب، ومكان مخصص لشحن الهاتف وسماع الأغاني عبر سماعات الأذن الخاصة بكل مقعد.





كما أن الشركة المصنعة للأتوبيس قامت بطرح ثلاث طرق لنظام السداد حيث يمكن للراكب الدفع كاش مبلغ يقدر بنحو 15 جنيه، او يمكنه الدفع عن طريق الكارت الذكي الذي يتم شحنه عبر ماكينات فوري في المحلات التجارية، ثم يقوم باستخدامه في كل رحلة يقوم بركوب الأتوبيس من خلالها بتمرير كارت فوري على الماكينة لاستخراج التذكرة كما تظهر الرصيد المتبقي بها بعد السداد، وثمن الدفع من خلال الكارت تكون 12 جنيه فقط حيث أن الشركة تخفض القيمة تشجيعا لاستخدام الكارت، وتتجه الشركة للاتفاق مع المترو لإطلاق خدمة الكارت أيضا به.