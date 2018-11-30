عاجل.. الصيادلة تنفي صدور قرار بإلغاء الجمعية العمومية.. وتُهيب بوسائل الإعلام توخى الدقة‎

نفت النقابة العامة لصيادلة مصر ما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي والتى تحمل اسم النقابة، من بيانات أو تصريحات على لسان مجلس نقابة الصيادلة بشأن إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم الجمعة بمقر الأزبكية.





كما أكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، أن هذه التصريحات والبيانات كاذبة جملة وتفصيلًا، فلم تصدر النقابة أي شيء بشأن الغاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن صفحة النقابة الرسمية على الفيس بوك تحت إسم "نقابة صيادلة مصر" https://www.facebook.com/eps.egy/ وان الصفحات الأخرى تم الاستيلاء عليها "مسروقة" ولا تمثل النقابة.





وأهاب نقيب عام الصيادلة، بوسائل الإعلام المختلفة، وجموع الصيادلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر فيما يتم نشره وتداوله، نظرًا لما تحدثه الأخبار الكاذبة من بلبلة فى المجتمع وشق الصف، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون للشائعات والأكاذيب.



