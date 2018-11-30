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جايسون ديرولو: محظوظ لأني زرت مصر.. والعالم كله يود زيارتها

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:14 ص
جايسون ديرولو: محظوظ لأني زرت مصر.. والعالم كله يود زيارتها
جايسون ديرولو
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نعيم يوسف
 
أعرب النجم الأمريكي جايسون ديرولو، عن سعادته بالتواجد في مصر، مشددا على أن هذه أول مرة يزورها وقد انبهر بها.

وقال "ديرولو"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير: أنا هنا لكى أجرب الأسطورة.. التجربة المذهلة التي عليها مصر.. فالعالم أجمع يود أن يكون فى مصر".

وأضاف النجم الأمريكي: "أشعر أني محظوظ لكوني أتيت هنا ووزرت القاهرة والأهرامات وقضيت وقتا لا يصدق"، وتابع: "هذه أول زيارة وتوقعت أن أنبهر وهذا ما حدث، ولكن لم أتوقع الطقس اليوم، سمعت أنها تمطر على الأهرامات وقد فاتنا معظم المطر".
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