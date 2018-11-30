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عاجل.. نجم منتخب مصر يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
عاجل.. نجم منتخب مصر يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد علي غزال نجم  لاعب فانكوفر الكندي  السابق ومنتخب مصر، دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع وكيل أعماله للحصول على خدماته بداية من الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال غزال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " والدي كان يدعى أحمد عادل وكان يلعب كرة القدم ولعب للأهلي والزمالك والإسماعيلي وعاصر أبو رجيله وشوبير".

واختتم غزال تصريحاته قائلاً : " هناك مفاوضات بين الأهلي ووكيل أعمالي ولا أعرف إذا كانت وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة أم لا وسأعقد معه جلسة لمعرفة ذلك ولكني لم أوقع للأحمر حتى الآن".

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