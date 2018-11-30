عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي (صورة)

دخل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، في مفاوضات مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته مطلع الشتاء المقبل.





وعقد جمال، جلسة خلال الساعات الماضية مع محمد عادل المدير الإداري لبيراميدز سبورت، من أجل الاتفاق على كل التفاصيل وإنهاء كافة الأمور ووضع الرتوش الأخيرة في انتقال اللاعب بداية العام.





ويأتي التفاوض مع جمال، بطلب من حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة، وخاصةً بعد اقتراب البرازيلي كينو من الرحيل خلال يناير المقبل.





وكان مسؤولو الأهلي، قرروا وضع جمال، على قائمة انتظار الفريق بداية الموسم الجاري، عقب قطع إعارته إلى هلسنكي الفنلندي.



