الاتحاد يشكر مجلس الزمالك قبل موقعة البطولة العربية (مستند)

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابًا من مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تعبيرًا عن الشكر والمساندة خلال الفنرة الماضية.





وأكد مصيلحي خلال خطابه أنه ليس بجديد على مجلس الزمالك ورئيسه، بالوقوف دائمًا بجانب زعيم الثغر منذ توليهم مسئولية القلعة البيضاء.





واشتمل الخطاب، على أن مجلس الاتحاد يتقدم بخالص الشكر للقلعة البيضاء خاصةً بعد المكالمة التي جمعت رئيسي النادي، وأكدت على توطيد العلاقات بين الطرفين.





ويلتقي الاتحاد السكندري الزمالك، مساء غدٍ على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 من كأس زايد أبطال العرب، علمًا بأن مواجهة الذهاب انتهت لصالح المارد الأبيض بهدف دون رد.



