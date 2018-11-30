أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 29-11-2018
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - هدى عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عبدالمنعم فؤاد يكشف حقيقة فصل سعدالدين الهلالي من جامعة الأزهر
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، إن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن فصل الأزهر للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
الطبيب البيطري المعتدى عليه: "مدير أمن البحيرة قالي اللي عمل كدا مش هيبات في بيتهم"
قال سالم شعبان، الطبيب البيطري المعتدى عليه في مجزر بدمنهور: " وبعدها ذهبت للمستشفى، ومدير الأمن والمحافظ كلموني وقالولي اللي عمل كده هيجي ومش هيبات في بيته".
"فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع السيسي.. وتؤكد: "حنين ومتواضع"
كشفت مروة جهلان، المعروفة باسم فتاة التروسيكل، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلة: "ربنا كرمني وقابلته الحمد لله، كان نفسي أقابله من زمان، وقابلني أحسن مقابلة، وحكيت له عن شغلي واتبسط مني".
توفيق عكاشة يوجه رسالة إلى الشعب التونسي (فيديو)
ووجه "عكاشة"، رسالة للشعب التونسي، قائلًا: "أفيق إلى أمر ربك، أفيق إلى الحق والصواب، ولا تجعلوا من جماعة إخوان الشيطان أئمة لكم"
وزير الإنتاج الحربي: معرض "إيديكس" يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية
قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس 2018" حدث كبير، ويضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.
بعد تكريمها.. سائقة التروسيكل: "أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي السيسي هوافق"
قالت مروة العبد، سائقة التروسيكل التي كرمها الرئيس من محافظة الأقصر: "السيسي قالي لما تتجوزي أنا هعملك فرحك في مصر، وجهازك عندي، طب فين العريس، أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي الرئيس هوافق على طول".
صيدلي عن "الفياجرا النسائية": "فنكوش جديد"
قال الدكتور بيشوي سمير، دكتور صيدلي، إن الفياجرا النسائية "فنكوش" جديد، لا يوجد شركة في العالم كله أعلنت توصلها إلى الفياجرا النسائية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عبدالمنعم فؤاد يكشف حقيقة فصل سعدالدين الهلالي من جامعة الأزهر
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، إن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن فصل الأزهر للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
الطبيب البيطري المعتدى عليه: "مدير أمن البحيرة قالي اللي عمل كدا مش هيبات في بيتهم"
قال سالم شعبان، الطبيب البيطري المعتدى عليه في مجزر بدمنهور: " وبعدها ذهبت للمستشفى، ومدير الأمن والمحافظ كلموني وقالولي اللي عمل كده هيجي ومش هيبات في بيته".
"فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع السيسي.. وتؤكد: "حنين ومتواضع"
كشفت مروة جهلان، المعروفة باسم فتاة التروسيكل، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلة: "ربنا كرمني وقابلته الحمد لله، كان نفسي أقابله من زمان، وقابلني أحسن مقابلة، وحكيت له عن شغلي واتبسط مني".
توفيق عكاشة يوجه رسالة إلى الشعب التونسي (فيديو)
ووجه "عكاشة"، رسالة للشعب التونسي، قائلًا: "أفيق إلى أمر ربك، أفيق إلى الحق والصواب، ولا تجعلوا من جماعة إخوان الشيطان أئمة لكم"
وزير الإنتاج الحربي: معرض "إيديكس" يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية
قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس 2018" حدث كبير، ويضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.
بعد تكريمها.. سائقة التروسيكل: "أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي السيسي هوافق"
قالت مروة العبد، سائقة التروسيكل التي كرمها الرئيس من محافظة الأقصر: "السيسي قالي لما تتجوزي أنا هعملك فرحك في مصر، وجهازك عندي، طب فين العريس، أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي الرئيس هوافق على طول".
صيدلي عن "الفياجرا النسائية": "فنكوش جديد"
قال الدكتور بيشوي سمير، دكتور صيدلي، إن الفياجرا النسائية "فنكوش" جديد، لا يوجد شركة في العالم كله أعلنت توصلها إلى الفياجرا النسائية.