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اتحاد أمريكا الجنوبية يوقع 400 ألف دولار على ريفر بليت

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
اتحاد أمريكا الجنوبية يوقع 400 ألف دولار على ريفر بليت
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علي نبوي
 
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم توقيع عقوبة مالية قدرها 400 ألف دولار على نادي ريفر بليت بسبب أحداث الشغب التي صدرت من جماهيره قبل مباراة إياب كأس ليبرتادورس أمام بوكا جونيورز، والتي على أثرها تم تأجيل اللقاء.

كما قرر اتحاد كونميبول خوض فريق ريفر بليت مباراتين على ملعبه دون جماهيره كعقاب له على عنف جماهيره.

وكان كونميبول قد قرر تأجيل مباراة إياب نهائى كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت بسبب احداث الشغب والعنف التى قام بها جماهير الأخير على ملعب "المونومنتال" لتقام رسميا يوم 9 ديسمبر على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
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