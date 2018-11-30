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مستقبل وطن بالفيوم توزيع 100 ألف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأسبوع المقبل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:28 ص
مستقبل وطن بالفيوم توزيع 100 ألف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأسبوع المقبل
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قال محمد رجب المشرف العام على فريق العمل بحزب مستقبل وطن بالفيوم، والمكلف باعداد وتنسيق كشوف المستحقين والأسر الأولى بالرعاية ضمن خطة الحزب لتوزيع 100 ألف بطانية قبل دخول فصل الشتاء.

وأكد رجب أنه عقد بمقر حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، الاجتماع التنسيقى لفريق عمل الشباب المكلف بإعداد كشوف المستحقين للحصول على بطانية ضمن حملة الحزب والتى تستهدف 100 ألف مواطن من أبناء قرى ونجوع وعزب مراكز محافظة الفيوم والتى تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.
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