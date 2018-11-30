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تحذير من الأرصاد بشأن طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار تصل إلى حد السيول بهذه المناطق

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:24 ص
تحذير من الأرصاد بشأن طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار تصل إلى حد السيول بهذه المناطق
طقس
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قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس اليوم الجمعة، مؤكداً تساقط أمطار غزيرة وتصل إلى حد السيول بسلاسل جبال الأحمر بالكامل وسيناء وشلاتين وحلايب والسواحل الشمالية والوجه البحري من جهة الشمال، مشيراً إلى أنها لا تصل إلى القاهرة، وحال وصولها ستكون خفيفة.


وأضاف عبد العال، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مؤكداً على تساقط الشبورة المائية إلا أنها لن تكون بالكثافة التي وقعت اليوم الخميس، حيث أن الرياح تعمل على التقليل منها.


 وحذر رئيس هيئة الأرصاد من النزول إلى البحرين الأحمر والمتوسط، نظراً لوجود اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج نتيجة الرياح، كما أكد على وجود تنسيق كامل بين هيئة الأرصاد والأجهزة التنفيذية.

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