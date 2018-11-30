رئيس "الأولمبياد الخاص": "لم نكلف الدولة مليمًا"

قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن فريق الآنسات للأولمبياد الخاص المصري، تشرف اليوم بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حصول الفريق على الميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية، معقبًا: "تكريم السيسي اليوم للفريق كانت بمثابة لفتة كريمة".



وتابع "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن التكريم ليس تكريمًا للفريق فقط، ولكنه تكريمًا للمرأة المصرية التي استطاعت أن تثبت نفسها في كل المحافل، خلاف تكريمه لفئة ذوي الإعاقة، مضيفًا أن الإمريكان كانوا منبهرين بأداء الفريق المصري في كأس العالم لكرة القدم النسائية بالأولمبياد الخاص.



وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكلف الدولة مليمًا واحدًا، وكل تكاليف المصاريف المادية تحملتها الشركات الراعية.

