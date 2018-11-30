مستقبل وطن ينظم فعاليات بطولة منطقة الفيوم لكمال الأجسام بطامية

قال المحاسب يوسف الشاذلى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالفيوم، وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز ابشواى ويوسف الصديق، ان الحزب يقيم اليوم الجمعة، فعاليات بطولة منطقة الفيوم لكمال الأجسام مواليد 1994 فيما فوق بنادى النصر الرياضى بمركز ومدينة طامية برعاها حزب مستقبل وطن أمانة طامية.



وأكد الشاذلى أنه سيتم تقديم الدروع وشهادات التقدير للاعبين الفائزين وعددهم 12 لاعب من الشباب الواعد والبطولة تؤهل لبطولة الجمهورية وتقام البطولة لمدة يوم واحد، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحى أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم.



