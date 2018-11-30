الكناني: لم اقدم استقالتي ولا يوجد مشاكل مع الجمهور





أوضح ياسر الكناني المدير الفني لفريق المنصورة بأنه لم يقدم استقالته من تدريب البرتقالي، ولكنه سوف يعقد جلسة طارئة اليوم الجمعه مع رئيس مجلس الإدارة حاتم المير للنظر في المشاكل التي تعوق الجهاز الفني عن التركيز في عمله الفني وجميع المشاكل هي مشاكل إدارية حسب تصريحاته.





وقال الكناني في تصريح للفجر الرياضي أن الجمهور علاقته باللاعبين والجهاز الفني جيدة، وأن الهجوم يأتي من قله مندسة تحاول زعزعة الفريق.





يذكر ان مجلس الاداره قام بصرف راتب الشهري للاعبين يوم ٢٢ من شهر نوفمبر ومن المقرر صرفه يوم ٥ من الشهر وصرف مكافاه مباراه فاركو التي لعبت يوم ٦ في شهر نوفمبر وتم تقاضي المكافاءه يوم ٢٨ نوفمبر مما أغضب اللاعبين وجعلهم يمتنعوا عن التدريبات.



