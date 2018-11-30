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أزهري لـ سعد الهلالي: "لتفعل تونس كما تشاء ولكن مصر مختلفة"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
أزهري لـ سعد الهلالي: لتفعل تونس كما تشاء ولكن مصر مختلفة
عبد المنعم فؤاد
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أمنية فوزي
 
رد الدكتور  عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على سعد الدين الهلالي، بعدما أباح المساواة في الميراث وقال إن ما فعلته تونس بشأن المواريث صحيح.

وقال "فؤاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الخميس: "كلامك خطأ جملة وتفصيلا، الله لم يجعل المواريث حق من حقوق البشر، ولكنه قال فريضة من الله والله عليم حكيم".

وأضاف: "لتفعل تونس ما تشاء ولا يصح أن نجعل مصر نسخة مكررة من بلاد أخرى، نحن بلد الأزهر، قاهرة الأزهر لا يصح أن تكون تابعة لأحد"، معقبًا: "بعد الشر على مصر".

وشدد على ضرورة عدم مناقشة موضوعات تثير الجدل حتى لا تثير البلبلة في المجتمع المصري، مشيدًا بقرار التحقيق مع سعد الدين الهلالي.
المزيد عن: مصر عبد المنعم فؤاد سعد الهلالي توك شو المساواه في الميراث اخبار مصر
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