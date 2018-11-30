السبت.. مستقبل وطن بالفيوم يفتتح معرض "كلنا معاك" للسلع الغذئية بأسعار مخفضة





وسيتم افتتاح المعرض أمام مسجد الشبان المسلمين فى العاشرة من صباح السبت القادم، وذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وأمين عام الحزب بالمحافظة المهندس عبدالقادر الجارحي والنواب وقيادات وأعضاء الحزب الوحدات الحزبية بالقرى والمراكز.



يأتى ذلك فى اطار المشاركات والمبادرات الاجتماعية التى يتبناها حزب مستقبل وطن بالفيوم.





ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بناء على تعليمات المهندس عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بالمحافظة، أكبر معرض للسلع الغذائية والذى يضم العديد من احتياجات الأسرة الفيومية من لحوم وخضر وفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة تصل بنسبة أقل من المعروض بالأسواق الى 30%.