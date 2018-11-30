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وزير التعليم عن إقرار ولي الأمر بشأن رسوب طالب الصف الأول الثانوي: "نحقق في صحته" (صورة)

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
وزير التعليم عن إقرار ولي الأمر بشأن رسوب طالب الصف الأول الثانوي: نحقق في صحته (صورة)
طارق شوقي
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ريم محمود
 
تداول أولياء الأمور عبر صفحات "فيس بوك" إقرار من بعض المدارس الحكومية يتضمن أن ولي الأمر يتحمل المسئولية كاملة لرسوب نجله في الصف الأول الثانوي.

وجاء القرار كالتالي: "أقر أنا ولى الطالب.. المقيد بالصف الأول الثانوي أنني ملتزم بالقرار الوزاري رقم ٣٤٤ لعام ٢٠١٨ بشأن نظام الامتحانات للصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، وأننا علي علم أنه في حالة الرسوب في مادة واحدة لا يوجد امتحان دور ثان وسيرسب الطالب ويكون باق للإعادة".

وبالرجوع إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من هذا القرار وصحته من عدمه قال الوزير في تصريح خاص لبوابة الفجر: "لم أراه من قبل وسنحقق في صحته ومغزاه وقانونيته".

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