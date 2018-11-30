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بمشاركة وردة.. تشيلسي يسحق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:07 ص
بمشاركة وردة.. تشيلسي يسحق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي
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الفجر الرياضي
 
شارك اللاعب المصري عمرو وردة مع فريقه باوك اليوناني في الخسارة القاسية أمام تشيلسي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الثانية عشر في بطولة الدوري الأوروبي.

تشيلسي حقق الفوز الخامس على التوالي في المجموعة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن باتي بوريسوف صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع باوك في نفس عدد النقاط لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

عمرو وردة شارك بديلاً في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني لكنه لم ينجح في صناعة الخطورة على مرمى تشيلسي الذي سجل هدفين في كل شوط.

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