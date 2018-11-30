حفل "رومانسيات كلاسيكية" للسيمفوني بالأوبرا.. السبت المقبل

تحت عنوان "رومانسيات" وضمن فعاليات موسمه الـ 60، يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو أحمد فرج ومشاركة المغنيين السوبرانو إيمان مصطفى - منى رفلة، التينور هشام الجندى وعازفتا البيانو غادة شاكر - أمانى منير مع كورال آكابيللا، وذلك فى الثامنة مساء السبت الأول من ديسمبر على مسرح الأوبرا الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر واهم الأعمال الكلاسيكية الرومانسية لكبار المؤلفين منها الافتتاحية الاحتفالية لـ يوهانس برامز ، كونشيرتو البيانو والأوركسترا لـ ماكس بروخ والسيمفونية الثانية لـ فيليكس مندلسون بارتولدى.

يشار أن الموسم الحالى لاوركسترا القاهرة السيمفونى يحمل شعار ستون عاماً من العطاء والتميز ويضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة الى جانب استضافة العديد من القادة والسوليستات العالميين.