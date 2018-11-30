برلمانية عن منع ترخيص التوكتوك: "مطلب شعبي"

قالت أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قرار وقف تقنين التوكتوك مطلب شعبي ولصالح الراكب ويحافظ على أرواح المواطنين.



وأضافت "زكريا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس، أن قرار وقف الترخيص سببه انتشار التوك توك بدون ترخيص لاستيراده بدون ورق.



وشددت على ضرورة إتاحة تقنين الأراضي لمن يسكنون على أرض صغيرة 100 متر على الأقل، وعدم مساواتهم مع ملاك مئات الأفدنة.