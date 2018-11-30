ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السيسي لـ شباب الأقصر: "يا هنا الشاب اللي هياخد بنت زي مروة"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:03 ص
السيسي لـ شباب الأقصر: يا هنا الشاب اللي هياخد بنت زي مروة
السيسي وفتاة التروسيكل
طباعة
هدى عبدالرازق
 
نشرت السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمواطنة مروة العبد، والمعروفة بفتاة التروسيكل بالأقصر.

ورحب الرئيس السيسي بفتاة التروسيكل، قائلا: "اتشرفت أني شفتك"، لترد "العبد": "ده شرف ليا أني أقابلك، كان نفسي أشوفك أقسم بالله"، فقاطعها السيسي: "ربنا يحفظك، ده الشرف ليا أنا".

وأوضحت "العبد"، أنها تعمل منذ 12 عامًا، حيث عملت في فرن، ثم عاملة بناء، والآن سائقة تروسيكل، مشيرة إلى أنهم 4 اخوات بنات، ساعدت والدها في زواج شقيقتين، والآن يستعدون لزواج شقيقتها الثالثة.

ومن ناحيته أعرب السيسي، عن تقديره لدور مروة مع أسرتها، داعيًا إياها لحضور المؤتمر الوطني القادم للشباب لتروي تجربتها، وقصة كفاحها، موجهًا التحية لسيدات الصعيد، قائلا: "ستات الصعيد جدعان".

وأضاف "السيسي"، مخاطبًا فتاة التروسيكل: "أنا زي والدك، ربنا هيكافئك دنيا وآخرة، وبقول لشباب الأقصر يا هنا الشاب اللي هياخد بنت زي مروة".
المزيد عن: مصر مروة العبد فتاة التروسيكل السيسي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 12:40:02 AM