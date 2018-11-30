السيسي لـ شباب الأقصر: "يا هنا الشاب اللي هياخد بنت زي مروة"



ورحب الرئيس السيسي بفتاة التروسيكل، قائلا: "اتشرفت أني شفتك"، لترد "العبد": "ده شرف ليا أني أقابلك، كان نفسي أشوفك أقسم بالله"، فقاطعها السيسي: "ربنا يحفظك، ده الشرف ليا أنا".



وأوضحت "العبد"، أنها تعمل منذ 12 عامًا، حيث عملت في فرن، ثم عاملة بناء، والآن سائقة تروسيكل، مشيرة إلى أنهم 4 اخوات بنات، ساعدت والدها في زواج شقيقتين، والآن يستعدون لزواج شقيقتها الثالثة.



ومن ناحيته أعرب السيسي، عن تقديره لدور مروة مع أسرتها، داعيًا إياها لحضور المؤتمر الوطني القادم للشباب لتروي تجربتها، وقصة كفاحها، موجهًا التحية لسيدات الصعيد، قائلا: "ستات الصعيد جدعان".



وأضاف "السيسي"، مخاطبًا فتاة التروسيكل: "أنا زي والدك، ربنا هيكافئك دنيا وآخرة، وبقول لشباب الأقصر يا هنا الشاب اللي هياخد بنت زي مروة".



نشرت السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمواطنة مروة العبد، والمعروفة بفتاة التروسيكل بالأقصر.