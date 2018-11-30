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"التدريب البرلماني" ينظم دورة لوفد "مجلس النواب العماني" الأسبوع المقبل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
التدريب البرلماني ينظم دورة لوفد مجلس النواب العماني الأسبوع المقبل
البرلمان
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عبداللطيف هيبة
 
ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب برنامجا تدريبيًا لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، وذلك تحت عنوان "برنامج تعريفى عن مجلس النواب المصرى.. قراءة في آليات عمله " خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، سيتم تنظيم البرنامج التدريبي بقاعة اللواء سامح سيف اليزل والصالون الملحق بها ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وكان معهد التدريب البرلماني نظم خلال الفترة الماضية برنامج تدريبي لوفد من أعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والدول العربية.
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