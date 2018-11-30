زي النهاردة بتاريخ 30 - 11 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 30 - 11 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 30 - 11 - 2018

** أحداث





* 1700 ـ نشوب معركة نارفا في حرب الشمال العظمى.





* 1853 - وقوع معركة سينوب البحرية بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية، والتي إنتهت بتحطيم الأسطول العثماني، ضمن حرب القرم.





* 1854 - حاكم مصر محمد سعيد باشا يمنح الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.





* 1919 - المرأة في فرنسا تحصل على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية.





* 1939 - الاتحاد السوفيتي يغزو فنلندا التي أعلنت حيادها في النزاعات العالمية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم حرب الشتاء.





* 1942 - اندلاع معركة تاسافارونغا بين البحريتين الأمريكية واليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية.





* 1962 - انتخاب الديبلوماسي البورمي يو ثانت أمينًا عامًا للأمم المتحدة.





* 1965 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يعين الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.





* 1967 - استقلال اليمن الجنوبي برئاسة قحطان محمد الشعبي.





* 1970 - الأمم المتحدة تصدر «القرار رقم 649» والذي نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.





* 1970 - إطلاق اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على اليمن الجنوبي.





* 1971 - القوات الإيرانية تسيطر على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي وتدعي ملكيتها.





* 1973 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة على هذه الجريمة.





* 1995 ـ إعلان انتهاء عملية عاصفة الصحراء رسميًا.





* 1999 - نواب مجلس الأمة الكويتي يصوتون ضد منح المرأة حق المشاركة في الانتخابات.





* 2004 - وزير الأمن الوطني الأمريكي ‹توم ريدج› يستقيل من منصبه احتجاجًا على سياسات الرئيس جورج دبليو بوش.





* 2011 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يكلف وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد قبوله استقالة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد مطالبات من المعارضة بتغييره بعد أن اتهمته بالفساد.





* 2012 - الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري تصادق بالاجماع على الدستور الجديد، وتقرر رفعه إلى الرئيس محمد مرسي تمهيدًا لدعوة الناخبين للاستفتاء عليه.





* 2015 - افتتاح القمة الحادية والعشرين حول المناخ في باريس بحضور 195 دولة و158 رئيس دولة وحكومة، ما يجعل من هذه النسخة الأهم والأكبر بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.









** مواليد





* 1466 - أندريا دوريا، سياسي وبحار إيطالي.





* 1498 - أندريس دي أوردانيتا، مستكشف إسباني.





* 1508 - أندريا بالاديو، مهندس معماري إيطالي.





* 1667 - جوناثان سويفت، أديب وسياسي أيرلندي.





* 1817 - تيودور مومسن، مؤرخ وكاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1902.





* 1835 - مارك توين، روائي أمريكي.





* 1869 - غوستاف دالين، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.





* 1874 - ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.





* 1889 - إدغار أدريان، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1932.





* 1906 - رياض السنباطي، ملحن مصري.





* 1915 - هنري تاوب، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1983.





* 1924 - شيرلي تشيشولم، سياسية أمريكية.





* 1926 - أندرو سكالي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1977.





* 1937 - ريدلي سكوت، مخرج بريطاني.





* 1960 - هيام عباس، ممثلة ومخرجة وكاتبة من عرب 48.





* 1960 - غاري لينيكر، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1965 - بن ستيلر، ممثل أمريكي.





* 1965 - ألدايير، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1967 - سعاد سلمان، ممثلة عراقية تعمل في الكويت.





* 1969 - أيمي رايان، ممثلة أمريكية.





* 1977 - إيفان غيريرو، لاعب كرة قدم هندوراسي.





* 1978 - غايل غارسيا برنال، ممثل مكسيكي.





* 1980 - جيمي أشدون، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1981 - يعقوب الأنصاري، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1982 - إليشا كثبيرت، ممثلة كندية.





* 1983 - أدريان كريستيا، لاعب كرة قدم روماني.





* 1984 - نايجل دي يونغ، لاعب كرة قدم هولندي.





* 1984 - ألان هاتون، لاعب كرة قدم اسكتلندي.





* 1989 - فلاديمير فايس، لاعب كرة قدم أوكراني.









** وفيات





* 1830 - البابا بيوس الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1900 - أوسكار وايلد، كاتب أيرلندي.





* 1949 - بشارة واكيم، ممثل مصري.





* 1965 - كامل الشناوي، شاعر وصحافي مصري.





* 1971 - سالم سهيل خميس، تعتبره الإمارات أول شهيد لديها.





* 1978 - حسن جوهر حيات، نائب في مجلس الأمة الكويتي.





* 1988 - عبد الباسط عبد الصمد، قارئ قرآن مصري.





* 1989 - أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون الأول.





* 1989 - حسن فتحي، مهندس معماري مصري.





* 2012 - محمد الشيخ نجيب، مخرج وممثل سوري.





* 2013 - بوول ووكر، ممثل أمريكي بطل سلسلة أفلام السرعة والغضب (فاست آند فيريوس).





* 2014 - رضوى عاشور، قاصة وروائية وناقدة أدبية مصرية.





* 2015 - شيغيرو ميزوكي، رسام مانغا ياباني.









** أعياد ومناسبات





* اليوم العالمي لوقف عقوبة الإعدام.





* عيد الاستقلال في باربادوس.





* يوم القديس أندراوس في اسكتلندا.



