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السعوديين يعودوا لمنصات الألقاب الآسيوية بعد أربع سنوات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:59 م
السعوديين يعودوا لمنصات الألقاب الآسيوية بعد أربع سنوات
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عمر عبدالعزيز
 
جاء تتويج اللاعب تركي العمار نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي تحت 19 عامًا بجائزة أفضل لاعب آسيوي شاب عن عام 2018، كخبر سار لكرة القدم السعودية وإشراقة أمل نحو تحقيق مستقبل أفضل في الفترة المقبلة.

وتوج تركي العمار بلقب أفضل لاعب آسيوي شاب، لتألقه بشكل لافت للأنظار مع الأخضر تحت 19 عامًا في بطولة كأس أمم آسيا، التي أقيمت في إندونيسيا بالعام الجاري، حيث سجل أربعة أهداف في البطولة، وساهم في فوز الأخضر الشاب باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

والجدير بالذكر أنه بعد عام 2014 لم يُتوج أي لاعب سعودي بأي جائزة من جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث كان ناصر الشمراني آخر لاعب مُتوَّج بجائزة أفضل لاعب آسيوي عن عام 2014 من اتحاد القدم الآسيوي.

وانهالت برقيات التهنئة على اللاعب تركي العمار من قِبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أعرب عن سعادته بتتويج لاعب نادي الشباب بالجائزة، كما حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تهنئة اللاعب بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب آسيوي شاب.
المزيد عن: دورة الالعاب الاسيوية تركي العمار تركى أل الشيخ المنتخب السعودي الشاب
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