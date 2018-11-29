السعوديين يعودوا لمنصات الألقاب الآسيوية بعد أربع سنوات

جاء تتويج اللاعب تركي العمار نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي تحت 19 عامًا بجائزة أفضل لاعب آسيوي شاب عن عام 2018، كخبر سار لكرة القدم السعودية وإشراقة أمل نحو تحقيق مستقبل أفضل في الفترة المقبلة.





وتوج تركي العمار بلقب أفضل لاعب آسيوي شاب، لتألقه بشكل لافت للأنظار مع الأخضر تحت 19 عامًا في بطولة كأس أمم آسيا، التي أقيمت في إندونيسيا بالعام الجاري، حيث سجل أربعة أهداف في البطولة، وساهم في فوز الأخضر الشاب باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.





والجدير بالذكر أنه بعد عام 2014 لم يُتوج أي لاعب سعودي بأي جائزة من جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث كان ناصر الشمراني آخر لاعب مُتوَّج بجائزة أفضل لاعب آسيوي عن عام 2014 من اتحاد القدم الآسيوي.



