الإمارات تجددد مساندتها لمسيرة الكفاح العادلة للشعب الفلسطيني

جدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، مساندة بلادة "لمسيرة

الكفاح العادلة للفلسطينيين حتى تقرير مصيرهم و نيل استقلالهم".





جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها اليوم إلى السفير شيخ نيانج رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني

لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر

من كل عام.





وقالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، أن الرسالة تم الإعلان عنها ضمن قائمة رسائل رؤساء الدول

والحكومات التي تم توجيهها إلى الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة اليوم في مقر المنظمة الدولية بنيويورك

ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة.





وتضمن نص الرسالة "نؤكد على مساندة دولة الإمارات لمسيرة الكفاح العادلة لأشقائنا الفلسطينيين حتى نيلهم

لاستقلالهم وحقهم في تقرير المصير، كما نجدد التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من حل الدولتين، ولا بد

من دعم جهود رفع الحصار عنه".





وتابعت: نحث الجهات المانحة على تعزيز أوجه الدعم المالي والإنمائي لأبناء الشعب الفلسطيني من أجل تمكينهم

من مواجهة أزماتهم الاقتصادية والإنسانية الحادة، وبناء مؤسساتهم الوطنية، والإعلان عن دولتهم المستقلة

المعترف بها دوليا وعاصمتها "القدس الشرقية".