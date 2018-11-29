المتحف المصري يستعد لمواجهة موسم الأمطار (صور)

قامت لجنة من إدارة الأزمات والكوارث في وزارة الآثار بمعاينة الأسطح والأسقف الزجاجية للمتحف المصري بالتحرير لدرء أي مخاطر عن سقف المبنى استعدادًا لموسم الأمطار المقبل.





ومن جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير في تصريحات لـ"الفجر"، إن المتحف تم تصميمه على نسق المتاحف المفتوحة حيث يتمتع بنوافذ علوية، ونوافذ حائطية ضخمة.





وأشارت إلى أن المتحف يستعد كل عام لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، بتقوية الأسقف وتنظيف مجاري الأمطار العلوية وصيانة كافة مرافق المتحف والتأكد من سلامة عملها.





يذكر أن إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الآثار كانت قد أعلنت صباح اليوم عن بدء أعمال درء المخاطر عن أسقف المتحف المصري بالتحرير استعدادًا لموسم الأمطار.