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توفيق عكاشة يوجه رسالة إلى الشعب التونسي (فيديو)

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:57 م
توفيق عكاشة يوجه رسالة إلى الشعب التونسي (فيديو)
توفيق عكاشة
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قطر تلعب دورًا شديدًا جدًا في تونس من خلال تمويل جماعة إخوان الشيطان لتحويل تونس إلى صورة من ليبيا والعراق وسوريا والقضاء على شعب تونس تمامًا.

ووجه "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، رسالة للشعب التونسي، قائلًا: "أفيق إلى أمر ربك، أفيق إلى الحق والصواب، ولا تجعلوا من جماعة إخوان الشيطان أئمة لكم".

وتابع: "أئمة الإخوان في النار، وفي أيام السواد، وفي أيام الخراب، وفي أيام الدمار، وهدفهم هو الاستيلاء على السلطة".
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