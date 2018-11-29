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الإنفلونزا تبعد "الشلهوب" عن مباراة الهلال والنفط

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:53 م
الإنفلونزا تبعد الشلهوب عن مباراة الهلال والنفط
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عمر عبدالعزيز
 
يغيب محمد الشلهوب نجم وسط فريق الهلال السعودي، عن فريقه في مواجهة نادي النفط العراقي في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع "تويتر" أن الجهاز الفني للهلال، بقيادة البرتغالي جورجي خيسوس فضّل عدم الاعتماد على الشلهوب في مباراة النفط بسبب إصابته بمرض الإنفلونزا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنفط في العراق غدًا الجمعة.

وكان الهلال فاز في لقاء الذهاب في الرياض على نادي النفط برباعية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض.
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