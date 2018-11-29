الإنفلونزا تبعد "الشلهوب" عن مباراة الهلال والنفط

يغيب محمد الشلهوب نجم وسط فريق الهلال السعودي، عن فريقه في مواجهة نادي النفط العراقي في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.





وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع "تويتر" أن الجهاز الفني للهلال، بقيادة البرتغالي جورجي خيسوس فضّل عدم الاعتماد على الشلهوب في مباراة النفط بسبب إصابته بمرض الإنفلونزا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنفط في العراق غدًا الجمعة.



