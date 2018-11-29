سبق – السعودية | فريق الصقور السعودي يشارك باستعراضات جوية بمناسبة اليوم الوطني للإمارات

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بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمشاركة المملكة العربية السعودية في احتفالات الأشقاء في دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ47، أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة فريق الصقور السعودية للاستعراضات الجوية بهذه المناسبة.



وسوف يشارك الفريق السعودي في الاحتفالات المقررة بكورنيش أبو ظبي، بثماني طائرات من نوع هوك بكامل طواقمها الجوية والفنية، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم الاثنين المقبل.



وقد استقبل الفريق اليوم بمطار البطين للطيران الخاص في العاصمة أبو ظبي، الملحق العسكري السعودي العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، والعقيد ركن محمد المنصوري مدير فريق فرسان الإمارات.



المصدر:- صحيفة سبق

