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مدحت العدل: أتمنى تحويل "رباعية الإسكندرية" لعمل فني

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:52 م
مدحت العدل: أتمنى تحويل رباعية الإسكندرية لعمل فني
مدحت العدل
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مريم الشريف
 
كشف المنتج مدحت العدل أنه يتمنى تقديم رواية "رباعية الإسكندرية" للكاتب لورانس داريل كعمل فني، لافتا إلى أنها تتحدث عن شخصيات أجنبية كانت مقيمة في مصر.

وأضاف "العدل" خلال الاستفتاء الذي أقامته الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة CBC، أنه كان سيقدمه كفيلم سينمائي بالتعاون مع المخرج خيرى بشارة، وشركة مترو جولدن.
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