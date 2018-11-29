"يوم في إندونيسيا".. فعالية لتبادل الثقافات بين الشعبين المصري والاندونيسي في الدقي (صور)

قام مجلس الشباب المصري والمركز الثقافي الاندونيسي بإقامة فعالية يوم في إندونيسيا وذلك بمقر المركز الثقافي الاندونيسي بالدقي.

ففي إطار التبادل الثقافي ودعم وتنمية الكوادر الشبابية أقيمت فعالية "يوم في إندونيسيا" للتعرف على الثقافة الاندونيسية من خلال عدة فقرات منها :- السلام الوطني لكلا البلدين (مصر-إندونيسيا) وعرض فيديو عن المركز الثقافي الاندونيسي والتعريف بالمنح والبرامج المقدمة من خلال السفارة والتحدث عن بعض أنشطة المركز الثقافي مثل اللغة والعروض وكيفية الاستفادة من فعاليات المركز بالإضافة لعروض للفن الشعبي الاندونيسي وعرض عن لعبة السيلات وهي فن الدفاع عن النفس بإندونيسيا.

حيث رحب د. عثمان شهاب بالحاضرين وأعضاء مجلس الشباب المصري وقام بتعريف أنشطة المركز حيث قال إن المركز يملك فصول متعددة لتعليم اللغة الاندونيسية لغير الناطقين بها وذلك بشكل مجاني تمامًا وأضاف ان هناك 300 طالب يتعلمون اللغة الاندونيسية بالإضافة ل 40 طالب يتدربون الرقص والموسيقى وأكثر من 400 شخص يتدربون على لعبة السيلات للدفاع عن النفس، وقال ان المركز اطلق تجربة جديدة وهي منحة لاندونيسيا لمدة شهرين ليدرس الطلاب اللغة والثقافة هناك ليروا ما يتعلمونه على أرض الواقع فالشعب الاندونيسي شعب يربطه التعاون والمحبة والانسانية مع الشعب المصري.

كما شكر رئيس مجلس الشباب المصري على التعاون بينهما وقال انه يسعد بهذا التعاون وبتجربة اليوم المصري الاندونيسي التي أقيمت في عدة محافظات مصرية مثل الغربية وجنوب سيناء وبورسعيد بالتعاون بين مجلس الشباب المصري والسفارة الإندونيسية بالقاهرة وأدى ذلك التعاون الى ترشيح وفد من مجلس الشباب ليحضر منتدى بالي الديمقراطي بإندونيسيا.

وقال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ان مصر وإندونيسيا يربطهما تعاون منذ سنوات عديدة حيث كان يوجد صداقة بين الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل أحمد سوكارنو ويوجد كثير من المصريين يعرفون من هو الرئيس سوكارنو وهكذا بالنسبة للشعب الاندونيسي يعرف الرئيس عبدالناصر، وإن اندونيسيا دولة ذات قوة حيث انها مرشحة لتكون سابع اقتصاد على مستوى العالم وانها بلد تتميز بالجمال حيث ان بها أكثر من 17 ألف جزيرة وإن جزيرة بالي هي أجمل وجهه سياحية على مستوى العالم وبها تعدد للثقافات جعلها مركز لتعليم الالاف من الدول المختلفة، وأضاف ان المجلس يعتز بالتعاون مع السفارة الإندونيسية وإن فعالية اليوم المصري الاندونيسي سوف تتكرر في عدة محافظات أخرى حتى تصل إلى جميع محافظات مصر.

والجدير بالذكر إنه حضر الاحتفالية محمد عبدالحليم المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري، نهى أمين مدير المكتب الاعلامي للمجلس، محمود ممدوح المدير الاداري للمجلس بالاضافة للعديد من كوادر المجلس وكوادر السفارة.