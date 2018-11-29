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أبرز وأهم أخبار اليوم الخميس 29/11/2018 في محافظة القليوبية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:50 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الخميس 29/11/2018 في محافظة القليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:

رئيس مدينة قها: خروج 7 طالبات من معهد فتيات قها من المستشفى عقب تناولهم وجبة لانشون

حيث قالت أمل فوزي رئيس مدينة قها، انه تم خروج 7 طالبات بالمعهد الديني فتيات قها عقب اصابتهم بتسمم من اكله لانشون خارجي عن المعهد.




ضبط 4 طن زيوت مجهولة المصدر ومصنع ملابس جاهزة غير مرخص في القليوبية

كما ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 4 طن زيوت مجهولة المصدر ومصنع ملابس جاهزة غير مرخص بشبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.


الكشف على 109 حيوانات خلال قافلة بيطرية في قرية الشموت ببنها

ونظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، اليوم، قافلة بيطرية في قرية الشموت بمركز بنها، استمرارا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

وقامت بالكشف على 109 حالات وصرف العلاج لها مجانًا منهم 54 حالة باطنة والكشف على 50 حالة باستخدام السونار كما قام قسم الجراحة بالكشف وعلاج ٥ حالات كما قامت القافله باجراء الكشف وعلاج عدد كبير من الدواجن والطيور المنزلية قدر بـ1330 طائرا.




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