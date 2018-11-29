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أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 29-11-2018

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:46 م
أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 29-11-2018
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علي نبوي
 

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 29-11-2018 العديد من الأخبار الهامة الخاصة بفريق الكرة والنادي.

ونستعرض أبرز أخبار اليوم الخميس للنادي الأهلي :-

أزارو والسولية جاهزان لمواجهة بتروجت
أعلن الثنائي وليد أزارو وعمرو السولية، جاهزيتهما لمواجهة الأهلي المقبلة أمام بتروجت يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم الثنائي في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الخميس بعد التعافي من الإصابة.


صالح جمعة يبدأ التأهيل استعدادا للعودة
بدأ صالح جمعة في أداء التدريبات التأهيلية في النادي الأهلي السوم تمهيدا لقيده في يناير المقبل.
وقاد طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل التدريبات التأهيلية لصانع ألعاب الأهلي، ثم أدى تدريبات في صالة الجيم.


الخطيب يعود من ألمانيا ويظهر في الأهلي الاثنين المقبل
يعود مخمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم في الرقبة بألمانيا.

ومن المنتظر أن يظهر بيبو في الأهلي الاثنين المقبل في النادي في الأهلي لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها إعلان المدرب الجديد لفريق الكرة وعدد من الصفقات.


خطوات قليلة تفصل مؤمن زكريا عن تجديد تعاقده مع الأهلي
يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع مؤمن زكريا عقب مباراة الفريق الأحمر أمام بتروجت، لتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

وأكد عبد الحفيظ على أن هناك تقارب في وجهات النظر وأن تجديد تعاقد زكريا مع الأهلي سيكون قريبا.

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