بدء أعمال الصيانة في "جبخانة" محمد علي (صور)

أعلنت منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط عن بدء أعمال الصيانة والتنظيف لـ "جبخانة" محمد علي باشا الواقعة في منطقة عزبة خير الله.









ومن جانبها قالت سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، في تصريحات صحفية، إن الجبخانة أحد أندر الآثار الإسلامية من حيث التصميم والوظيفة، حيث كانت مخزنًا للذخيرة في عصر محمد علي باشا.









وأشارت إلى أن أعمال رفع القمامة وتنظيف محيط الجبخانة بدأ منذ صباح اليوم، وأضافت أن الجبخانة سوف تشهد مشروع تطوير كامل بتكلفة تصل 25 مليون جنيه، بالتعاون مع محافظة القاهرة.