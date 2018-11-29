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مدير الأولمبياد الخاص المصري عن تكريم المنتخب الخاص لكرة القدم النسائية: حاجة جميلة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:46 م
مدير الأولمبياد الخاص المصري عن تكريم المنتخب الخاص لكرة القدم النسائية: حاجة جميلة
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أمنية فوزي
 
كشف باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة الحاصل على برونزية كأس العالم للأولمبياد، والتي أقيمت بشيكاغو في شهر يوليو السابق.

وقال "التهامي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الخميس: "خططنا وقدرنا نوصل للمركز الثالث ورفعنا اسم مصر في المكان الذي يليق بها".

وأضاف: "كل بنت من الفريق أصبح عندها ابنها مصدر فخر هو عدى وفاق كل التوقعات اللي ممكن يتوقعها أي حد، الرئيس كرم الأولاد وسام الدولة للرياضة من الطبعة الثالثة، دي حاجة جميلة جدا للأولاد والفريق كله".

وواصل: "أصبحنا نموذج لكل الزملاء والقرناء والكل سيتنافس للحصول على تكريم من الرئيس".
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