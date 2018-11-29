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أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:44 م
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
أحمد مجدي وزوجته
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سارة إبراهيم- تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

وصل منذ قليل، الفنان أحمد مجدي وزوجته، والفنانة سلوى محمد علي، لحضور حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام حالياً بدار الأوبرا المصرية، وتألقت النجمات بإطلالات لافتة على السجادة الحمراء.


وأقيمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم.

أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
أحمد مجدي وزوجته وسلوى محمد علي على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"
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