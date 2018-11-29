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مباحث قسم ثاني الغردقة تلقى القبض على المتسبب في مصرع موظف كهرباء الغردقة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:44 م
مباحث قسم ثاني الغردقة تلقى القبض على المتسبب في مصرع موظف كهرباء الغردقة
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محمد طه
 
تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة الرائد إسلام مقبل من إلقاء القبض على "م. ع" في العقد الخامس من العمر، والذي تسبب في وفاة موظف ويعمل فني بكهرباء بالغردقة عن طريق توصيل التيار الكهربائي أثناء قيام الفني بإصلاح عطل بمنطقة مبارك 12 شمال مدينة الغردقة.

أسفرت تحريات ضباط مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة الرائد إسلام مقبل تحت إشراف العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية أن "م. ع"،  50 عامًا المتسبب في توصيل التيار الكهربائي، وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من إلقاء القبض على المتهم وجار العرض على النيابة.

كان تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العقيد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة يفيد وفاة "م. ع. ي" صعقا بالكهرباء أثناء إصلاحه عطل كهرباء بمنطقة مبارك 12 شمال مدينة الغردقة مما أدى إلى مصرعه في الحال.
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