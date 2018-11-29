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هبوط اضطراري لطائرة ميركل وهي في طريقها إلى مجموعة الـ20

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:38 م
هبوط اضطراري لطائرة ميركل وهي في طريقها إلى مجموعة الـ20
أنجيلا ميركل
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وكالات
 
اضطرت طائرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للهبوط اضطراريا في إحدى المطارات الألمانية، مساء اليوم الخميس، وهي في طريقها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.

وتنطلق في العاشرة من صباح غد الجمعة قمة مجموعة العشرين الثانية عشرة والتي تعقد للمرة الأولى في قارة أمريكا الجنوبية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس وسط حضور كبار قادة وزعماء العالم، والذين يقودون الدول صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم.

وسيجتمع قادة دول العالم الكبرى، ومن بينهم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى الرئيس المضيف ماوريسيو ماكري ورئيس البنك الدولي لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي في العالم.


المزيد عن: هبوط قمة طائرة العشرين اضطراري أنجيلا ميركل
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